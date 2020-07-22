Bodrum'da 21 yaşındaki kızı taciz eden zanlı tutuklandı

Bodrum'da oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde N.Ş.(46) tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş. tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu N.Ş., sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Ç., "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi. Tuğçe Ç., paylaşımında yaşadığı endişeyi ve korkularını şu şekilde ifade etti:





"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbirşey yapılmıyor. Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak hergün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Abileri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

TUTUKLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır."

Bodrum'da 21 yaşındaki kız 1.5 yıldır taciz ediliyordu! Şüpheli gözaltına alındı