Haberler Manisa Kula'da uyuşturucu operasyonu yapıldı

Kula'da uyuşturucu operasyonu yapıldı

Manisa Kula'da yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

04.09.2020, 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,14:00