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Haberler Manisa Yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı

Yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı

'da yönetimindeki motosiklet minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kökpınar'a, arkasından gelen Türkay K. idaresindeki otomobil çarptı. Kökpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı

AA

26.09.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,09:14

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüse çarptıktan sonra savrulduğu yolda başka bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kökpınar'ın kullandığı 45 Z 6428 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Fırat Caddesi üzerinde park halindeki 42 ZV 2101 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kökpınar'a o sırada arkasından gelen Türkay K. idaresindeki 35 AJ 2101 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kökpınar, olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Kökpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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