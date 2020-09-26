Haberler Manisa Yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı

Yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı

Manisa'da Hüseyin Kökpınar yönetimindeki motosiklet minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kökpınar'a, arkasından gelen Türkay K. idaresindeki otomobil çarptı. Kökpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA 26.09.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,09:14