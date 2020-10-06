Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Kafatası ve kemikleri bulunan Koran olayında yeni gelişme

Bodrum'da kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'ın kafatasının bulunması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Koran'ın işvereni Recep A., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



16 Temmuz günü İçmeler mevkiinde bulunan bir tersaneye köpek tarafından getirilen insan kafatasının kimliğini belirlemek için kafatası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu değerlendirilirken, vücudun geri kalan bölümlerini bulmak için tersane ve çevresinde arama yapıldı. Muğla İl Jandarma, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Muğla 911 ekipleri, kadavra köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı fakat herhangi bir bulguya rastlanamadı.



16 Temmuz günü Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ile ilgili inceleme tamamlandı. Kafatasının bölgedeki bir tersanede boyacı olarak çalışan ve 24 Aralık 2019 tarihinde bir anda ortadan kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Koran'ın işvereni Recep A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Adliye çıkışı basın mensuplarının sorduğu sorulara yanıt veren Recep A., "Yapacak birşey yok. Devlet karar vermişse yapacak birşey yok. Ben öldürmedim ki. Hakim tedbir olsun diye tutukladı. Suçu niye kabul edeyim, ben öldürmedim ki." dedi.

İHA

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