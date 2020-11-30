Çok sayıda kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Covid-19 virüsünde en riskli grupta yer alan 65 yaşındaki kadın kronik rahatsızlıklarına rağmen 26 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu oldu.



"HEMŞİRELER VE DOKTORLAR BANA ÇOK İYİ BAKTI"

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren, hem kalp hem de diyabet hastalığı bulunan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Elif Tekin, "Rahatsızlandım ve acile geldim. Test yapıldı korona virüs olduğum anlaşıldı. Bende şeker, böbrek, tansiyon, kalp var. Bir de diyalize giriyorum. Ona rağmen bu hastalığı yendim. Hemşireler ve doktorlar bana çok iyi baktı. Çok sağ olsunlar. Herkes tedavisini yaptırsın, geciktirmesinler. Maske taksınlar, birbirlerinden uzak dursunlar, ziyarete gitmesinler. Kendilerine iyi baksınlar." diyerek vatandaşları uyardı.





"ANNEMİZİN ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Annesinin öleceğini düşünerek çok korktuklarını söyleyen Elif Tekin'in kızı Medine Saruhan ise, "Annem bundan 26 gün önce ateş, nefes darlığı şikâyetleri üzerine şüphelendik annemden. Alaşehir Devlet Hastanesinden ambulansı çağırdık. Ondan sonra annemi hastaneye yatırdılar. Bir gün sonra Covid-19 virüsüne yakalandığını öğrendik. Doktorlar annemi yoğun bakıma aldı. Annem diyaliz hastası, şekeri var, kronik kalp rahatsızlığı olduğu için öleceğini düşünerek çok korktuk. 26 günlük tedavi sonucunda doktorlarımızdan bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Annemi iyileştirdiler ve annem bu virüsü yendi. Annem ölecek diye korkarken şu an çok sevinçliyiz. Bütün kronik rahatsızlıklarına rağmen annem Covid-19'u yendi. Diğer Covid-19 hastalarına da annemin iyileşmesi moral ve motivasyon olur inşallah." dedi.



Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem ise, "Elif Teyzemizi uygulamış olduğumuz Covid tedavileriyle sağlığına kavuşturduk. Şu anda hastanemizde Covid-19 ile ilgili uygulanabilecek tüm tedaviler yapılmaktadır. Şu anda Covid-19 virüsüyle ilgili en iyi bildiğimiz tedavi yöntemi maske, mesafe, hijyen. Bunlara dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz." dedi.

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