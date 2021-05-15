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Haberler Manisa Manisa'da feci olay! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı

'da feci olay! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı

'nın ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sokakta arkadaşları ile sohbet ettiği sırada yanına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Manisa'da feci olay! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı
İHA

15.05.2021, 16:42

Olay, 13 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Koşukırı Çarşısı 208 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta sohbet eden çatı ustası Mehmet Kızılkaya ve arkadaşı Hakan G., yanlarına gelen kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki arkadaş, vücudun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kızılkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kızılkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kızılkaya'nın ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Hakan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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