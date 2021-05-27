Manisa'da yılanları kurtarma operasyonu

Bugün Manisa'da 2 farklı noktada yılan kurtarma çalışması yapıldı. Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerindeki bir evde yılan olduğu ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, eve giderek kurtarma çalışması yaptı.

Kısa sürede yılanı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yılanı uygun bir noktadan doğaya bıraktı.

Merkez Yunus Emre ilçesinde ise Güzelyurt Mahallesi'nde araç içerisinden yılan kurtarma operasyonu vardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yunus Emre İtfaiye Amirliği ekipleri, park halindeki bir otomobilin içerisine giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Kısa sürede yılanı yakalayan itfaiye ekipleri, yılanı uygun bir noktadan doğaya bıraktı.