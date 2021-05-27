  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da yılanları kurtarma operasyonu

'da yılanları kurtarma operasyonu

'da bugün 2 ilçede kurtarma operasyonu yapıldı. Merkez Yunus Emre ilçesinde araç içerisine giren yılan ve ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Manisa'da yılanları kurtarma operasyonu
İHA

27.05.2021, 22:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021, 23:00

Bugün Manisa'da 2 farklı noktada yılan kurtarma çalışması yapıldı. Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerindeki bir evde yılan olduğu ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, eve giderek kurtarma çalışması yaptı.

Kısa sürede yılanı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yılanı uygun bir noktadan doğaya bıraktı.
Merkez Yunus Emre ilçesinde ise Güzelyurt Mahallesi'nde araç içerisinden yılan kurtarma operasyonu vardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yunus Emre İtfaiye Amirliği ekipleri, park halindeki bir otomobilin içerisine giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Kısa sürede yılanı yakalayan itfaiye ekipleri, yılanı uygun bir noktadan doğaya bıraktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da yılanları kurtarma operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.