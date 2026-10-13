İzmir'de eski sevgiliden kan donduran infaz! Evi kundaklayan caninin mesleği bakın ne çıktı...

Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim'de yaşanan olayda yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Serep'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İtfaiye eri A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 Ekim'de, Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe vermiş, söndürülen yangında kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan A.K. tutuklanmıştı.
Kadını tehdit edip, hakaret ettiği iddiasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.