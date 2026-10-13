İzmir'de eski sevgiliden kan donduran infaz! Evi kundaklayan caninin mesleği bakın ne çıktı...

Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim'de yaşanan olayda yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Serep'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtfaiye eri A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 Ekim'de, Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe vermiş, söndürülen yangında kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan A.K. tutuklanmıştı.