Savaştan kaçtı kazaya karıştı

Ukrayna'daki işgalden kaçarak, babası ile birlikte Manisa'ya gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun kullandığı cip, aynı yöndeki otomobile arkadan çarptı. Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Oleksandr Yakovenko'nun çarptığı aracın sürücüsü Özlem Çevik idaresindeki otomobil yolun kenarına savruldu. Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki anne Özlem Çevik ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Baba Salim Çevik'in ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

İZMİRLİ MENAJER DAVET ETTİ

Ukraynalı Oleksandr (34) ve kaza sırasında yanında olan antrenör babası Pavlo Yakovenko (57) Jandarma merkezine ifadesinin alınması için götürülürken, onları Türkiye'ye davet eden futbolcu menajeri ve turizmci Y.E.S'de çağrıldı. Oleksandr Yakovenko ifadesinde, İzmir'de yaşayan Y.E.S'nin kendilerini savaş süresince kalmaları için Türkiye'ye davet ettiğini; kendisinin eski bir milli futbolcu olduğunu; önceden RSC Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde futbol oynadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan Yakovenko serbest bırakıldı.



Serkan ÖZCAN