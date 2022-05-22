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Manisa'da pazar yerinde silahlı kavga!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde pazar yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan S, tabanca ile komşu tezgahlarda satış yapan Muhammet E'yi yaraladı.

22.05.2022, 09:29

Manisa’da pazar yerinde silahlı kavga!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'ndeki pazar yerinde komşu tezgahlarda satış yapan Muhammet E. ile Ercan S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan S, tabancayla Muhammet E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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