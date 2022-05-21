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Haberler Uşak Uşak'ta 2 grup arasında silahlı kavga! Tabanca ve av tüfekleriyle ateş ettiler

Uşak'ta 2 grup arasında silahlı kavga! Tabanca ve av tüfekleriyle ateş ettiler

Uşak'ın Bozkuş köyünde bir gazinoda bir grup müşteri ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup birbirine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. Çıkann kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

21.05.2022, 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 09:05

Uşak’ta 2 grup arasında silahlı kavga! Tabanca ve av tüfekleriyle ateş ettiler

Olay, Uşak Merkez'e bağlı Bozkuş Köy'ünde bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda gazinoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir grup müşteri ve gazino çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ise gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan çatışmada F.D. ve arkadaşı Y.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olaydan bir süre sonra kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

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