Uşak’ta 2 grup arasında silahlı kavga! Tabanca ve av tüfekleriyle ateş ettiler

Olay, Uşak Merkez'e bağlı Bozkuş Köy'ünde bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda gazinoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir grup müşteri ve gazino çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ise gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan çatışmada F.D. ve arkadaşı Y.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olaydan bir süre sonra kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı