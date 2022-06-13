  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da düğünde bıçaklı kavga!

Manisa'da düğünde bıçaklı kavga!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde bıçaklı kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

13.06.2022, 08:47

Manisa’da düğünde bıçaklı kavga!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.F, Ö.F ve F.T. (26) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Düğüne katılan davetliler tarafından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan F.T'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga ettiği amcasını bıçaklayarak öldürdü

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA