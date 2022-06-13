Manisa’da düğünde bıçaklı kavga!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.F, Ö.F ve F.T. (26) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Düğüne katılan davetliler tarafından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan F.T'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga ettiği amcasını bıçaklayarak öldürdü