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Manisa'da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda bir kağıt toplayıcısı çöpten yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bebeğin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken ekipler bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İHA

15.06.2022, 11:55

Manisa’da kan donduran olay! Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Olay sabah saatlerinde Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.
Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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