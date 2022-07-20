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Manisa Gördes'teki yangın 18 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesindeki ormanda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevre illerden de müdahale için ekipler görevlendirildi. 18 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı.