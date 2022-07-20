  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa Gördes'teki yangın 18 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa Gördes'teki yangın 18 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesindeki ormanda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevre illerden de müdahale için ekipler görevlendirildi. 18 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı.

20.07.2022, 08:59

Manisa Gördes’teki yangın 18 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 18 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde dün 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri müdahalesini sürdürdü.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangın bölgesinde, besicilik yapan bazı vatandaşlar ile 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tedbiren tahliye edilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA