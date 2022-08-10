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Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler yangınları kısa sürede kontrol altına aldı.

İHA

10.08.2022, 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022, 13:33

Manisa’daki orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında ziraat arazisinde saat 11.40'ta çıkan yangına 7 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne havadan 2 helikopterle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

Aynı zamanda Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi yakınlarında gelen ihbara da Saruhanlı Orman İşletme Şefliği ekipleri 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken Yukarı Çobanisa yangını için yolda olan 3. Helikopter de Saruhanlı yangınına hızlı bir şekilde müdahale ederek her iki yangının da yaklaşık 50 dakika gibi kısa bir sürede kontrol altına alınması sağlandı.



Her iki yangının da ilerleme yönündeki orman alanlarına girmeden, binlerce hektar orman alanı zarar görmeden hızlı ve etkin müdahaleyle söndürüldü.

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