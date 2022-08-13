Ava giderken avlandılar! Kaçak avcılar kıskıvrak yakalandı

Öte yandan denetimlerde limit altı avlanan 12 adet kaya levreği, 7 adet sazan balığı Gördes Baraj gölündeki doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Ayrıca yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 8 olta ve yapılan kontrollerde sahibi tespit edilemeyen 8 bin 300 metre uzunluğunda uzatma ağına el konularak Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.