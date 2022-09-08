Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de kıspet kuşanacak

YUNUSEMRE Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 25 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak. Organizasyonda 63 başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan, Ortaköy Er Meydanı'nda kıspet kuşanacak. Güreşler öncesi 24 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

63 BAŞPEHLİVAN, 500 PEHLİVAN

BU yıl da başarılı ve güzel bir organizasyon düzenleyerek güreşseverleri Yunusemre'de ağırlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının ata sporumuz yağlı pehlivan güreşine olan ilgiyi arttırmak olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çerçi, "Yunus Emre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 7.sini düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzu 24-25 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi başarılı 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Ata sporumuz pehlivan güreşinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Namlı başpehlivan ve pehlivanlar Ortaköy Er Meydanı'nda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek. Organizasyona tüm güreşseverlerimizi bekliyoruz" dedi.