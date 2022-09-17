Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm! Ekipler cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede M.G., isimli şahsın koyunlarına bakan Ali Sağlam sabah erken saatlerde koyunları almaya gitmeyince M.G., şahsın evine gitti.

Sağlam kapıyı açmayınca M.G., jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri eve girdiklerinde Sağlam'ı hareketsiz yatarken buldu. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede Sağlam'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, ekipleri şahsın öldürüldüğünü yok intihar mı ettiğini araştırıyor.

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