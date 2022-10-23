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Haberler Manisa Manisa'da koca vahşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da koca vahşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen korkunç olayda cinnet getiren Zafer Zeybek(65), tartıştığını eşini bıçaklayarak öldürdü. Üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşularının ihbarda bulunması üzerine Zeybek yakalandı.

DHA

23.10.2022, 09:15

Manisa’da koca vahşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı.

Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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