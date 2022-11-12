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Haberler Manisa Moris Sinasi Çocuk Hastanesi için çalışmalar başladı

Moris Sinasi Çocuk Hastanesi için çalışmalar başladı

12.11.2022

Moris Sinasi Çocuk Hastanesi için çalışmalar başladı

1933 yılında Manisa'da kurulan Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi'nin yeniden açılabilmesi için çalışmalara başlandı. Aslen Manisalı bir Yahudi ailenin oğlu olan ABD'li ünlü milyarder Moris Şinasi'nin vefatının ardından vasiyeti gereği bir vakıf hastanesi olarak Atatürk'ün onayı ile 1933 yılında Manisa'da kurulan Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılabilmesi için çalışmalara başlandı. 85 yıl hizmet veren ve ABD'deki vakıf tarafından desteklenen hastanenin faaliyetlerine son verilmesinden 4 yıl sonra Moris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği, hastanenin yeniden aynı yerinde açılabilmesi için faaliyete geçti. Dernek Başkanı Tuncay Özer ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz haftalarda Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne 2 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlayarak Moris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kazandırdı. Dernek Başkanı Tuncay Özer, "6 Aralık saat 14.00'te Merkezefendi Devlet Hastanesi Moris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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