AK Parti Manisa milletvekili adayları tanıtıldı

AK Parti Manisa 28. Dönem Milletvekili adayları düzenlenen törenle tanıtıldı. Kültür Sitesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Bu seçim bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın en çok oy olacağı seçim olacak. 15 Mayıs sonrası yine 85 milyonu kucaklayıp yapılanın daha fazlasının yapacağız" diye konuştu.

TARIM ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarihin en önemli seçimine giriyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımız bize göre doğru yerde. Bize göre doğru adres Cumhur İttifakı. İttifakta da doğru adresteyiz. Mesele Erdoğan'ın meselesi değil, çocuklarımızın geleceğinin meselesi deyip kapı kapı dolaşarak ikna olmayanları da ikna etmemiz gerek. Altılı masa, yedili masa ne derseniz deyin, bunu doğru bulmuyorum. Bize dayatılmaya çalışılan bir yönetim sistemi var buna konsey denir. Bu konseyle ülkemizi yönetmek istiyorlar; adını da 'bahar' koymuşlar. AK Parti üyesi olarak 'bakanlık görevim bitince gelip seçimlerde çalışacağım' dedim şimdi karşınızdayım. Bugün yapacağımız tek şey var; 30 gün boyunca uyku uyumadan kapıları çalışarak ikna olmayanları ikna etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU