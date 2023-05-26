‘Kendini vurdu’ iddiasıyla çelişen mesaj bulundu

MANİSA'NIN Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve yaşamını yitiren güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (26) telefonunda, birlikte olduğu ve olay sonrası tutuklanan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) 'intihar etti' iddiasıyla çelişen bir mesaj bulundu. Akbaş'ın ölümünden yaklaşık 40 dakika önce gönderdiği mesajda işletmesi için servis yetkilisine 'Bekliyorum sizi Gürkan Bey' diye yazdığı ortaya çıktı.

ESKİ EŞİNİ DARBETMİŞ

İLÇEDEKİ polis lojmanında 14 Nisan'da silah sesinin geldiği Yıldız'ın odasına giren polis ekipleri, güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu, Akbaş hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık itirazıyla olaydan 4 gün sonra Doğancan Yıldız tutuklandı. Soruşturma sırasında Yıldız'ın boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Komiser yardımcısı Yıldız mahkemedeki ifadesinde olay anında uyuduğunu ve silah sesiyle uyandığını belirtti.

SERKAN ÖZCAN