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Haberler Manisa Salihli’de kurban kesim kursu tamamlandı

Salihli’de kurban kesim kursu tamamlandı

Salihli’de kurban kesim kursu tamamlandı
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi düzenlenen hayvan kesim kursu tamamlandı. Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 'Kurban Kesim Elemanı' kursu tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahasında düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Kurt, Müftülük Din İşleri Uzmanı Adem Demir, Veteriner Fevzi Çakmak ile uzman kasaplar tarafından verilen eğitimde kursiyerlere, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim verildi.
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