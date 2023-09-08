Semicenk Manisa’yı salladı

Yunusemre Belediyesi, Bayramı'nın 101. yılını Manisa'da doyasıya kutladı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Ünlü Şarkıcı Semicenk, hayranları ile buluştu. Magnesia Alışveriş Merkezi arkasındaki Yunusemre Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konserde binlerce vatandaş, Semicenk'in şarkıları ile coştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde vatandaşlar çok eğlendi. İlk olarak "Düşer Aklıma" parçasını seslendiren Semicenk, daha sonra "Al Sevgilim", "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın" ve birçok şarkıyı seslendirdi.

Konserde, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi ile beraber sahneye çıkarak, Semicenk'e çiçek takdim etti. AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da eşi Kübra Yeliz Arınç ile beraber sahneye çıkarak Semicenk'e tablo hediye etti. Konserde konuşan Başkan Çerçi, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Yunusemre Belediyesi olarak konser düzenledik. Manisa'nın gördüğü en büyük kalabalıktan birisi şuanda burada. Bizim sloganımız Gelecek Nesiller İçin. Her Şey Gençler İçin..." diye konuştu. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da böyle bir güzel etkinlik için Başkan Çerçi'ye teşekkür etti.