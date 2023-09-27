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Haberler Manisa Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye takdim etti.

HABER MERKEZİ
Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti
MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'nin kandilini tebrik eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün'e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen MHP Lideri Bahçeli, ziyaret vesilesiyle Manisalılara da selam ve muhabbetlerini iletti. Ziyarette Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'ye hediye takdiminde de bulundu.
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