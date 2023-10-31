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Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde çıkan yangında can verdi

Manisa'nın Selendi ilçesindeki bir evde dün gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yagın çıktı. Alevlerin yükseldiği evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi hayatını kaybetti.

İHA
Manisa’da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde çıkan yangında can verdi

Manisa'nın Selendi'de saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak'ta tek başına yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Aydın'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları fark eden komşuları hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası, evin içerisinde uyuyan Ayşe Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın cenazesi morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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