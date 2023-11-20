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Haberler Manisa Asansörde sır ölüm

Asansörde sır ölüm

Manisa Salihli’de, bir binanın asansörüne binmek için kapıyı açan bina sakini, vahim bir manzarayla karşılaştı. Asansörde komşuları olan anne ve kızının üst üste yığılmış cesetlerini görünce şok yaşadı. Cinayetten şüphelenen savcılık, olayın esrarını çözmeye çalışıyor.

EMRE SAÇLI
Asansörde sır ölüm

BİNADA KAN DONDURAN SAHNE

Dehşet verici olay, Salihli'deki Kocaçeşme Mahallesi, 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Pazar günü sabah saatlerinde asansöre binmek için kapıyı açan bir apartman sakini, gördüklerine inanamadı. Binanın 3. katında oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) üst üste yığılmış haldeki cesetlerini görünce, büyük şok yaşadı.

CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Bina sakini, polisi arayıp korkunç manzarayı anlattı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Bir fabrikada çalışan anne Devrim Güler'in ilk eşinden iki kızı, ikinci evliliğinden ise 6 yaşında bir oğlu olduğu, ikinci eşinden de boşanmak için dava açtığı öğrenildi. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada aynı apartmanda yaşayan A.Y. gözaltına alındı.

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