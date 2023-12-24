Akyaka’da tablo gibi gün batımı izleyenleri hayran bıraktı

Muğla'nın iki 'sakin kentinden' birisi olan Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'da güneşin batışı gökyüzünde ve deniz yüzeyinde tablo gibi görüntüye sahne oldu.

Yaz aylarında her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akyaka sahili, kış aylarında da gün batımını izlemek için gelen vatandaşları ağırlıyor.

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi Akyaka sahilinden gün batımı gökyüzünün farklı renk tonlarını barındırırken, her akşam çok sayıda vatandaş seyrine doyum olmayan gün batımını izlemek için sahilde toplanıyor.