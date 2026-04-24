Bakan Kurum’dan müjde! Şehit ailelerinin tamamı hak sahibi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları:

"İlk konutlarımızı 2027 yılının mart ayında teslim edeceğiz. Teslimlere deprem bölgesinden başlayacağız. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız."

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN TAMAMI HAK SAHİBİ OLDU

Buradan bir müjde verelim: Şehit-gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı ve birçok şehit-gazi ailemiz, başvuran şehit-gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular.

Onlar sadece konut (kaçıncı kat, hangi daire) kurası çekecekler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu.

KİRALIK KONUT PROJESİ

İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara teslim edeceğiz.

Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezlerinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak.