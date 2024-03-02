Kurt’tan kadınlar için özel projeler

CUMHUR İttifakı'nın Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla Manisa Öğretmenevi'nde Kadın Buluşması programında bir araya geldi. Programda, Kurt ilçedeki kadın seçmenlerle bir araya gelerek, kadınlara yönelik hazırladığı Taç Bina Kadın Yaşam Merkezi, Kadın Sığınma Evi gibi projelerini paylaştı.

YAŞAM MERKEZİ YAPILACAK

KURT, ilçedeki kadınların sorunlarını ve beklentilerini öğrenmek amacıyla samimi bir diyalog kurdu. Programa katılan kadınlar, adaya sorular yönelterek önerilerini sundular. Yavuz Kurt, yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın ilçemizin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Kadınların görüşleri bizim için büyük bir öneme sahip olacak. Kadınlarımızın ilçemizi daha güzel yarınlara taşımada etkin bir rol oynamalarını sağlayacak projelerimizle buradayız" dedi. Kurt, kadınlara yönelik hazırladığı Taç Bina Kadın Yaşam Merkezi, Kadın Sığınma Evi gibi projelerinin detayları hakkında bilgi verdi.