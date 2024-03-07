  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yunusemre’de Başkan Çerçi’den proje şov

Yunusemre’de Başkan Çerçi’den proje şov

NERMİN UÇTU
Yunusemre’de Başkan Çerçi’den proje şov

CUMHUR İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ustalık dönemi projelerini kamuoyuna duyurdu. Kentin ihtiyacına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Çerçi, "Cumhur ittifakı hazır. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Başkan Adayı Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı. Sıfırdan aldıkları belediyeyi 10 yılda ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çerçi, "Sevgi ve hizmette sınır tanımadık. Gönül ve hizmet seferberliğimiz gördüğünüz gibi gün geçtikçe büyüyor. Yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Asıl olan insana dokunmaktır" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA