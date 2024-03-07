Yunusemre’de Başkan Çerçi’den proje şov

CUMHUR İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ustalık dönemi projelerini kamuoyuna duyurdu. Kentin ihtiyacına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Çerçi, "Cumhur ittifakı hazır. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Başkan Adayı Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı. Sıfırdan aldıkları belediyeyi 10 yılda ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çerçi, "Sevgi ve hizmette sınır tanımadık. Gönül ve hizmet seferberliğimiz gördüğünüz gibi gün geçtikçe büyüyor. Yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Asıl olan insana dokunmaktır" dedi.