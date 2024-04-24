Evde zehir serası

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerinin evin birer odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Serada saksılarda ekili 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, K.E.(42) ve E.E. (42) ikametlerine kenevir yetiştirdiğini tespit etti. İki ikamete operasyon düzenleyip, arama yapan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

KENEVİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Tek tek evin odalarında arama gerçekleştiren ekipler, kapısını açtıkları bir odanın adeta zehir serasına dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramalarda farklı boylarda 62 kök kenevir, 147 adet ısı verici led lamba, 1 adet fan ve filtreden oluşan havalandırma düzeneği ile 2 adet vantilatör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.