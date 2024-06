“31 Mart’ta sandıktan çıkan mesajı aldık”

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açtı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Baybatur, 31 Mart seçimlerinde Manisa halkının verdiği karara saygı gösterdiklerini ifade etti.

TALEPLERİ TEK TEK DİNLEDİ

SANDIKTAN çıkan iradeye her daim saygı duyduklarını dile getiren Baybatur, "Seçilen arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki Manisa'mıza, şehrimize güzel hizmetler yapmalarını temenni ediyoruz bir Manisalı olarak. Manisa'ya geldikten sonra il başkanımız, teşkilatımızla beraber böyle bir stant açtık. Bayramın arifesi. Çarşı her zaman kalabalık ve yoğun olur. Biz de burada halk buluşmaları yaparak vatandaşlarımızla sohbet edip talepleri varsa dinlemek, muhabbet etmek amacıyla bu standı oluşturduk. Her zaman elden geldikçe milletimizin içerisinde olmaya gayret ediyoruz" dedi.

DİĞER İLÇELERDE DE OLACAK

BAYBATUR, "Bayramdan sonra bu buluşmaları ilçelerde de yapacağız. Niyetimiz vatandaşlarımızla bir araya gelip dertlerini dinlemek. Yaptığımız yeni bir şey yok. Bugüne kadar yaptıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu. Seçim sonuçlarıyla ilgili analizler yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini belirten Baybatur, "Cumhurbaşkanımız bununla alakalı nerede eksiklik var, nerede hata var, bunları kamuoyuyla çok açık bir şekilde paylaştı. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan neticenin mesajını çok açık bir şekilde aldık. Nerede hata yaptıysak, nerede eksiklik yaptıysak bunları ivedili bir şekilde düzeltip milletimize hizmet etmeye canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.