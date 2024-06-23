Baybatur: İktidar olarak üstümüze düşeni yapacağız

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa teşkilatı olarak yaz tatili formatına girmeden sahada çalışılması gerektiğini kaydetti. Kongrelerde değişimlerin olacağını açıklayan Baybatur, AK Parti'nin hali hazırda genelde iktidar partisi olduğunu vurgulayarak, "Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu devam ediyor" dedi. 31 Mart seçimlerinde sandıklardan çıkan sonuçlara saygı duyduklarını ifade eden Baybatur, "Milletimizin takdiri bu şekildedir. Burada seçilen tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

'SAYGI DUYUYORUZ'

Baybatur, "Önemli olan ülkemizi, milletimize, Manisa'mıza hizmet etmektir. Bizlerde iktidar olarak bize düşenleri yapacağız. Yatırımlar noktasında yapılması gereken elzem çalışmaları yapacağız. Eksiklikler varsa tamamlanması için mücadelemize devam edeceğiz. 17 ilçemiz teşkilatlarımızla beraber bu yaz aylarını iyi değerlendireceğiz. Yazdan sonra kongre süreçlerimiz başlayacak. Taslağımız belli ama tam karar alınmadı. Önümüzdeki MYK'de Cumhurbaşkanımız uygun görürse karar alınacak. Kongrelerimizi usulüne uygun, AK Parti'ye yakışır bir şekilde değişimler gerekiyorsa değişimler yapılacak. Eksiklikler varsa giderilecek. Yanlışlar varsa düzeltilecek. Ve biz kadrolarımızı hazır hale getireceğiz" dedi.