4,8’lik deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, önceki gün saat 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

'BÖLGEDE İKİ FAY VAR'

Konuya ilişkin konuşan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümlerine göre, doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğubatı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay" dedi.

'ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bölgede 1919 yılında 6.9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde Soma depremi gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. 1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir. Bunun için hem Soma-Kırkağaç fayında ve hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılması gerekiyor."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, önceki gün saat 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

'BÖLGEDE İKİ FAY VAR'

Konuya ilişkin konuşan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümlerine göre, doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğubatı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay" dedi.

'ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bölgede 1919 yılında 6.9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde Soma depremi gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. 1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir. Bunun için hem Soma-Kırkağaç fayında ve hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılması gerekiyor."