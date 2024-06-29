AK Partili vekillerden Bakan Uraloğlu’na ziyaret

Manisa'nın ulaşım alanındaki en önemli iki yatırımı olan Gediz Kavşağı ve Hızlı Tren Projelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Yerel seçimler öncesinde temeli atılan ve inşaatı Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Gediz Kavşağı, tamamlanması durumunda Manisa trafiğine nefes aldıracak. Manisa ile Ankara arasındaki mesafeyi 2,5 saate indirecek Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi de yaşanan gecikmelere rağmen devam ediyor. Manisa için çok önemli olan iki proje, AK Partili milletvekillerinin de takibinde. Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğolu'nu ziyaret ederek, projelerle ilgili son gelişmeler konusunda bilgi aldı. Baybatur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta Gediz Kavşağı ve Hızlı Tren Projeleri olmak üzere, devam eden diğer çalışmalar ve proje aşamasındaki yatırımlarla alakalı istişarede bulunduk. Kıymetli bakanımıza Manisa'mıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.