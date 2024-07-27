Çocuk kavgasında kanlı son: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışmaya aile bireyleri de karıştı. Sevimli ve Sönmez aileleri arasında gerginlik yaşandı. Sevimli ailesinden kalabalık bir grup, Sönmez ailesinin yaşadığı apartmana giderek hakaretler yağdırıp, oturdukları dairelere taş fırlattı. Bunun üzerine Sönmez ailesi fertlerinin de aşağıya inmesiyle apartmanın bahçesinde bıçaklı kavga çıktı.

MÜDAHALELER YETMEDİ

Yaşanan arbede sırasında, iddiaya göre, otomobilin çarpması sonucu yere düşen İsmail Sönmez (45), ardından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi üzerine Sevimli ailesinin bireyleri olay yerinden kaçtı. Öte yandan otomobille ezildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan İsmail Sönmez, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KURŞUN İZLERİ

Yapılan incelemede Sönmez ailesinin yaşadığı apartmandaki dairelerin camlarının kırıldığı görülürken, binada kurşun izlerine rastlanıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı şüphesiyle Sevimli ailesi bireylerinden çok kişiyi gözaltına aldı.