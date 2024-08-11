Manisa’daki antik kentte eşsiz görüntü! Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.

Her yılın ağustos ayında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kentinde gözlendi. 5000 yıllık geçmişe sahip ve Lidya Krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu biliniyor.

Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu. Timelapse tekniğiyle çekilen masalsı görüntülerde yüzlerce meteor Sardes Antik Kentinin karanlık semalarında gökyüzü şöleni yaşattı.

PERSEİD METEOR YAĞMURU HAKKINDA

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.