Manisalı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ağrı Dağı’nın zirvesinde kutladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunca Ağrı Dağı'nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı tırmanışı yapıldı. Manisa'nın Demirci ilçesinden de 2 dağcının katıldığı tırmanışa Türkiye'nin farklı illerinden 29 dağcı katıldı. Demirci Akıncıları Spor Kulübü Dağcılık ekibi antrenörü Atıf Eroğlu ve Ecz. Mustafa Gül de dağcılarla birlikte Ağrı Dağı'nın zirvesi olan 5 bin 137 rakıma ulaştı.

27 Ağustos tarihinde başlayan Ağrı Dağı tırmanışında dağcılar ilk olarak 1600 rakıma, 28 Ağustos'ta 2200 rakımda bulunan Doğu Beyazıt Çevirmen köyüne ulaştı. 29 Ağustos'ta 4 bin 200 rakıma ulaşmanın ardından 30 Ağustos Cuma Zafer Bayramı'nda 5 bin 137 rakım olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Ağrı Dağı'na ulaşan dağcılar zirvede İstiklal Marşı'nı okuyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutladı.

Ağrı Dağı tırmanışına katılan Demirci Akıncıları Spor Kulübü dağcılık antrenörü Atıf Eroğlu, "İlçemiz kurtuluş savaşında Demirci Akıncıları ile milli mücadeleye büyük bir destek verdi. Kulübümüz üyesi Mustafa Gül ile birlikte Demirci Belediyemizin destekleri ile Ağrı Dağı tırmanışına katıldık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında şanlı bayrağımızı 5 bin 137 rakımda dalgalandırmanın gururunu yaşadık" dedi. Dağcı Mustafa Gül ise, "Bizim için çok anlamlı ve özel bir tırmanış oldu. Zorlandığımız yerler oldu ama 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak ayrı bir gurur" dedi.