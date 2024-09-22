Konserlere para var ata sporuna yok...

CHP'li Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban para yok dedi 29 Eylül'deki ata sporu yağlı güreşleri iptal etti. AK Partili Yunusemre Belediyesi döneminde Manisa'da ata sporuna yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8. kez yapılan ve yüzlerce güreşçinin katıldığı Yuntdağı Ortaköy yağlı güreşleri, belediyenin CHP'ye geçmesiyle daha ilk yılında iptal edildi.

CHP'li belediye konserlere, etkinliklere para bulurken, böyle önemli bir organizasyon olunca ekonomik krizi bahane etti.

Öte yandan CHP'li belediyenin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sadece 500 bin TL'lik hava fişek gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve ünlü sanatçılar Teoman ile Funda Arar konserlerine Yunusemre belediyesi olarak milyonlarca lira para desteği verdiği ifade edildi.

"YAĞLI GÜREŞLERE BUNDAN BÖYLE DESTEK YOK"

8. kez yapılan ve yüzlerce güreşçinin katıldığı ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yuntdağı yağlı güreşleri CHP li belediye başkanı Semih Balaban'ın talimatıyla iptal edildi. Başkan Balaban'ın toplantıda Bunca önemli şeyler var gereksiz Yağlı güreşlere bundan böyle destek yok" dediği öğrenildi. Oysa Türkiye'de birçok CHP'li belediye Ata sporu yağlı güreşlere önemli destekler sağlıyor. Geçen yıl Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde yer alan Yuntdağı güreşleri belediyenin destek vermemesiyle bu yıl ligde yer almadı. Oysa Türkiye'de birçok CHP'li belediye yağlı güreşlere önemli destekler sağlıyor.

"PARA OLANA KADAR GÜREŞ ORGANİZASYONU YAPMAYACAĞIZ"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 9.su Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni iptal ettiğini açıkladı. Başkan Balaban, "29 Eylül Pazar günü yapmayı planladığımız yağlı güreş müsabakaları, ekonomik kaynak yaratamamak, özellikle de gelen İller Bankası payından 21 Milyon TL kesilmesi nedeniyle yapılamayacaktır. Bir günlük organizasyon için 7.5 – 8 milyon TL harcamak için paramız yoktur. Ekonomi düzelene kadar belediye olarak Yağlı güreşlere bundan böyle destek yok" dedi. Konserlere ve etkinliklere milyonlarca lira para veren Başkan'ın bu kararı tepkilere neden oldu.

CHP TOPLUMSAL DEĞERLERLE ÇATIŞIYOR

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Şener ise, onca konsere para bulunup milli ata sporumuz olan yağlı güreş etkinliklerinin iptal edilmesinin yeni yönetimin beceriksizliği olduğunu kaydetti. Başkan Şener,"Onca konsere bütçe bulunup ekonomik sebepler bahane etmedin. Funda Arar, Teoman konserleri başta olmak üzere bir etkinliğe destek verdin. Ama güreş etkinliklerinin iptal edilmesinin tek sebebi olabilir. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal değerlerimizle olan çatışmasıdır." İfadelerini kullandı

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Şener ise

CHP'Lİ BELEDİYENİN BU TUTUMUNU ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi döneminde güreş organizasyonlarının kusursuz gerçekleştirildiğini ve yeni yönetimin bu konuda beceriksizlik sergilediğini söyleyen Şener, "Güreş, sadece bir spor değil, aynı zamanda toplumsal değerlerimizin ve kültürel kimliğimizin bir yansımasıdır. Geçmişten günümüze, güreş aracılığıyla aktarılan cesaret, dayanıklılık ve mertlik gibi değerler, Türk toplumunda herm zaman saygın bir yere sahip olmuştur. Güreş, bu nedenle Türkler için bir spor olmanın ötesinde, kültürel bir mirastır. Cumhuriyet Halk Partili Yunusemre Belediye Başkanını çeşitli bahanelerle toplumsal değerlerimize, kültürlerimize karşı sergilediği bu tutumu üzülerek takip ediyoruz. Bu değerler, sadece geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de teminatıdır. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini sağlayan bu temel prensipler, nesiller boyunca ortak bir bilinçle taşınmıştır ve bizler, bu değerleri yaşatmak ve korumak için sorumluluk sahibi olmak zorundayız" dedi.

GEÇEN YIL BİN 400 PEHLİVAN KATILMIŞTI

Yuntdağı 7. Yağlı Güreşleri Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2023 yılında organize ettiği ve 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağına ev sahipliği yapmıştı. 2023 yılında Ortaköy Er Meydanı'nda yapılan güreşlerde 74'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 400 pehlivan katılmıştı. Ali Gürbüz, finalde İsmail Koç'u yenerek başpehlivan olmuştu.