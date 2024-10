4 ilin kara listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarının tespitini yaparak isimleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan kara listede Denizli'den 9, Manisa'dan 8, Balıkesir'den 2, Kütahya'dan 2 firma girerken Uşak, Ege bölgesinde listeye girmeyen tek il oldu. Denizli'de yapılan denetimlerde zeytinyağında tohum yağı, sucukta kanatlı eti tespit edildi. Manisa'da listede yer alan 8 firma zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı için girdi. Ayrıca Kasap Cafer isimli firmadan alınan dana-kuzu köfte numunesinden ise sakatat (kalp) olduğu belirlendi. Balıkesir'de kara listeye 5 firma girerken, ünlü et firması Aydeniz Et ile süt ürünleri firması Özışık'ın da yer alması şaşkınlık yarattı.

UŞAK LİSTEYE GİRMEYEN TEK İL

Kütahya'da bir firma 2 üründe, Afyonkarahisar'da olduğu gibi sucukta hile yaptığı tespit edildi. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kanunu kapsamında 2024 yılında satış toplu tüketim ve gıda üretim yerlerinde 4748 adet denetim yaptı. Yapılan denetimlerde tağşişli ürüne rastlanmadı ve Ege bölgesinde kara listeye girmeyen tek il oldu.

MANİSA

-FİRMA: CAFER YÖNTEM- KASAP CAFER

-FİRMA: EGE BİRBEY GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MARKA: NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI

-FİRMA: EMİN GIDA - SERTAÇ ARKAN

MARKA: EGE İREM

MARKA: LÜX AYVALIK NATURAL

MARKA: ŞİRİNCE TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM NATURAL

-FİRMA: MELEKELİ-HASAN CEBER

MARKA: ETİKETSİZ

-FİRMA: MUTLUHAN ZEYTİN VE TURŞULARI

MARKA: MUTLU METEHAN

-FİRMA: RAŞİT LOKMACILAR

MARKA: PUREST GOLD SOĞUK SIKIM

-FİRMA: YİĞİT ZEYTİNCİLİK GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZ. TUR. İTH İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

MARKA: LİO

DENİZLİ -FİRMA: KARANFİL BAHARAT KİMYEVİ MADDELER TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

-FİRMA: DENPET PETROL KİMYEVİ MADDE VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

-FİRMA: FMK PETROL GIDA TARIM TURİZM İNŞAAT YENİLENEBİLİR ENERJİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

-FİRMA: SERVİN SENA KURT ET VE ET MAMULLERİ TİC.

-FİRMA: YAKUPAĞA ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ

-FİRMA: SEFER GÜNYILMAZ-SEFEROĞULLARI YOĞURTÇU SEFER

-FİRMA: SÜMER SÜT ÜR. GIDA MAM. YEM. VE TEK. ÜR. SAN. LTD. ŞTİ

-FİRMA: NİL SÜT ÜRÜNLERİ

-FİRMA: PROTEİN PUMP 20

BALIKESİR

-FİRMA: AYDENİZ ET VE HAYVANCILIK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MARKA: AYDENİZ ET

-FİRMA: METE MANAV-MEDİNE ÇETİNER

-FİRMA: NİYAZİ KOCABIYIK BAHARAT-NİYAZİ KOCABIYIK

MARKA: NİYAZİ KOCABIYIK BAHARATLARI

-FİRMA: ÖZIŞIK SÜT ÜRÜNLERİ YEM GIDA TARIM HAYV.İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

MARKA: ÖZIŞIK

-FİRMA: SOFRACIZADE SÜT ÜRÜNLERİ - FAHRETTİN AYDOĞMUŞ

MARKA: SOFRACIZADE

KÜTAHYA

-FİRMA: ATAMAN ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKA: ATAMAN SUCUK

MARKA: GEDİZ PİLİÇ SUCUK