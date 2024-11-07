  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi mevkide çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevler üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 tanker, 4 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA