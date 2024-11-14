Bahçeli’nin adının kaldırılmasına tepki

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin değiştirilmesi önerisi, büyük bir tartışmaya yol açtı. CHP Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Meclis üyelerinin imzalarıyla gündeme gelen öneri CHP'li meclis üyelerin oylarıyla kabul edildi.

"TERBİYEDEN YOKSUNLAR"

Önerge sırasında konuşma yapan MHP Grup Başkanı Mehmet Palabıyık, mecliste siyasi oyunların oynandığını ifade ederek, "Hangi partili olursa olsun terörle ilişkili bir belediye başkanına kayyum atanması kadar doğal bir şey olamaz. Devletimizin teröre karşı koyduğu tavrın yanındayız. Her zaman olduğu gibi ulu önderimiz başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınarak, siyasi oyunların birisini daha görmekteyiz bugün. Türk Dünyası'nın lideri sayın Devlet Bahçeli beyin ismi meydandan kaldırılırken Atatürk ile karşı karşıya getirilmesini siyasi bir terbiyeden yoksun bir hareket olarak görüyor ve şiddetle bu hareketi kabul etmiyoruz" dedi.

"BİZLERİ MEMNUN ETTİ"

Palabıyık'ın açıklamasının son anlarına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Takdir sizin. Başka söz almak isteyen var mı?" ifadeleriyle sözü Salihli Belediye Başkanı CHP'li Mazlum Nurlu'ya verdi. CHP'li Nurlu'nun açıklaması sırasında MHP ve AK Parti grubu CHP'li üyelerin alkışları arasında meclisi terk etti. Önergenin kabul edilmesinin ardından mecliste kavga yaşandı. MHP'lilerle CHP'li meclis üyeleri yumruklu kavga ile birbirlerine girdi. Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.