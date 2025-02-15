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Yaşlı kadının cesedini komşuları buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının kendisinden bir süredir haber alamadıkları yalnız yaşayan 66 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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Yaşlı kadının cesedini komşuları buldu

Aydın'daki olay, Kurtuluş Mahallesi 2026 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Nurdan Gözükara'dan uzun süre haber alamayan komşuları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadının cesedini komşuları buldu

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın merdivenli aracı ile eve balkondan girdi. Evde yapılan aramalarda Gözükara hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de Gözükara'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Gerekli inceleme çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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