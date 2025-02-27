Manisalı Gönül öğretmen 18’nci kütüphaneyi açtı

MANİSA'DA 8 yıl önce görev yaptığı okuluna kütüphane kazandırmak amacıyla "Kitap Kumbaram" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Türkiye'nin her bölgesine kütüphane kazandırıyor. Gönül Öğretmen Manisa'dan Karadeniz Bölgesinden Trabzon'a kütüphane köprüsü kurdu. 18. kütüphaneyi Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova köyündeki, Yeşilova İlkokulu'na kazandırdı. Açılan kütüphanede ortalama 4 bin kitap bulunuyor. 'Her kitap geleceğe ışık tutsun' diyen Gönül öğretmen 19. kütüphaneyi açmak için çalışmalara başladı. Gürakan, çocukların kitaplara kolaylıkla ulaşabilmesi açısından kütüphanelerin olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.