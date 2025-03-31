Manisa'nın gururu Büşra'dan 8 ayda gelen başarı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Figen Alandere çiftinin 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Büşra'nın yüzmeye ve suya merakını keşfeden ailesi, 8 ay önce onu yüzme kursuna götürdü.Yüzme kursu sayesinde fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi ile öz güveninde ilerleme gözlenen Büşra'nın azmini de fark eden ailesi, eğitmenlerinin tavsiyesi ile kızlarını müsabakalara hazırlamaya başladı. Haftada 4 gün 16 saat antrenman yapan Büşra Alandere, ilde katıldığı ilk şampiyonada birinci olarak Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulu 6 sınıf öğrencisi Alandere, 10-11 Mart'ta düzenlenen şampiyonada, yıldızlar kategorisinde 50 metre serbestte şampiyon, 50 metre sırtüstü yarışında ise ikinci oldu.

'BALIK GİBİ HİSSEDİYORUM'

Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Büşra Alandere, şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Büşra, gitmediği zamanlarda havuzu özlediğini, bazen yüzerken kendini bir balık gibi hissettiğini anlattı.

Büşra Alendere, en büyük hedefinin ise Avrupa'da şampiyon olup ailesini gururlandırmak olduğunu dile getirdi.