Bayramda evlat katili oldu! Öfkeli baba tartıştığı oğlunu vurdu

Aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu silahla vurarak yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BARIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki evde meydana gelen olayda, bayramda barışmak için bir araya gelen fakat önceden konuşmayan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında baba Ayhan Ok, kendisine bıçak çeken oğluna " Adam babasına bıçak çekip küfür eder mi" diyerek belindeki silahı çıkartıp art arda tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan Ayhan Ok ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Ok, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.