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Haberler Manisa Somalı genç NASA’da ülkemizi temsil edecek

Somalı genç NASA’da ülkemizi temsil edecek

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Somalı genç NASA’da ülkemizi temsil edecek
NASA tarafından düzenlenen İnsanlı Keşif Aracı Yarışması'nda (Human Exploration Rover Challenge-HERC) Türkiye'yi temsil edecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bellatrix Uzay Takımı'nda Somalı bir isim de yer alıyor. Soma eski Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna'nın oğlu Abdullah Tuna, takımın mühendis kadrosunda görev alıyor. Takımda yer alan Abdullah Tuna'nın başarısı ise Manisa'nın Soma ilçesinde büyük sevinçle karşılandı. İTÜ Bellatrix Takımı, insanlı uzay görevlerine yönelik mühendislik çözümleri üretmeyi hedefliyor.
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