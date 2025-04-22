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Haberler Manisa 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
MANİSA'DA hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren aranan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (61) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından arandığı ve hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan B.K., adli Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi
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