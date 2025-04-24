‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ suç örgütlerine baskın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerindeki 12 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek ele geçirildi.

AİLELERİ TEHDİT ETTİLER

İki suç örgütünün Alaşehir ilçesi ve çevre ilçelerde maddi açıdan zor duruma düşen kişilere senet imzalatarak borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.